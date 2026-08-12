Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А

Швидкозарядний комплект 18 В / 2.5 А.ч. Складається зі змінного акумулятора 18 В / 2,5 Ач. з інноваційною технологією контролю в реальному часі та швидкозаряднго пристрою 18 В. Для всіх пристроїв на акумуляторній платформі Kärcher 18 В.

Повна потужність в найкоротші терміни: швидкозарядний пристрій, що входить в комплект, заряджає акумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всього за 44 хвилини. Швидкозарядний комплект Kärcher Battery Power 18/25 підходить для використання у всіх пристроях на акумуляторної платформі Kärcher 18 В.

Особливості та переваги
Інноваційна технологія реального часу
  • ЖК-дисплей постійно відображає стан заряду, час до закінчення процесу заряду або запас часу роботи.
Змінна батарея 18 В Kärcher Battery Power
  • Сумісність з усіма апаратами Kärcher на акумуляторній платформі18 В.
Швидкозарядний пристрій 18 В
  • Заряджає акумуляторну батарею 18 В / 2,5 Ач Kärcher Power до 80% за 44 хвилини.
Потужні літій-іонні акумуляторні елементи
  • Гарантує стабільну продуктивність, запобігаючи саморозряду і ефекту пам'яті.
Автоматичний режим зберігання
  • Продовжує термін служби елементів акумулятора.
Захист від водяних струменів (ступінь захисту IPX5)
  • Надійний захист при використанні в умовах з можливістю потрапляння струменів води.
Ефективний контроль температури
  • Ефективний розподіл тепла, що виділяється і інтелектуальна система управління акумулятором гарантують максимальну енерговіддачу.
Система інтелектуального моніторингу стану акумуляторних елементів
  • Захищає акумулятор від перевантаження, перегріву і сильного розряду.
Міцний корпус
  • Корпуси акумуляторів Kärcher відрізняються високою стійкістю до ударів.
Кріплення на стіну.
  • Для розміщення зарядного пристрою на стіні.
Специфікації

Технічні характеристики

Акумуляторна платформа Акумуляторна платформа 18 В.
Тип акумулятора Літій-іонний змінний акумулятор
Напруга (В) 18
Ємність (Ач) 2,5
Час заряду швидкозарядним пристроєм Акумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач:
44 хв (80 %) / 83 хв (100 %)
Зарядний струм (A) 2,5
Напруга (підключення зарядного пристрою до мережі) (В) 100 - 240
Частота (підключення зарядного пристрою до мережі) (Гц) 50 - 60
Колір чорний
Вага (кг) 1,092
Вага (з упаковкою) (кг) 1,558
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 184 x 133 x 126

Комплектація

  • Акумулятор: Акумулятор 18 В / 2,5 Аг (1 шт.)
  • Зарядний пристрій: Швидкозарядний пристрій Battery Power 18 В (1 шт.)
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А
Швидкозарядний комплект 18 В 2,5 А

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ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER


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