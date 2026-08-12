Повна потужність в найкоротші терміни: швидкозарядний пристрій, що входить в комплект, заряджає акумулятор Kärcher на 18 В / 2,5 Ач до 80% всього за 44 хвилини. Швидкозарядний комплект Kärcher Battery Power 18/25 підходить для використання у всіх пристроях на акумуляторної платформі Kärcher 18 В.