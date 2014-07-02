Шланг длиной 5 м для забора аппаратом воды из альтернативных источников (например, из бочки с дождевой водой). С фильтром, допускающим промывку. Не содержит фталатов и ПВХ, до 90% подлежит вторичной переработке и поставляется в экологически чистой упаковке.