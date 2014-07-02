Шланг довжиною 5 м для забору апаратом води з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). З фільтром, що допускає промивку. Не містить фталатів і ПВХ, до 90% підлягає вторинній переробці і поставляється в екологічно чистій упаковці.