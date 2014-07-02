Всмоктуючий шланг SH 5 eco!ogic
Шланг довжиною 5 м для подачі води до апарату з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою).
Шланг довжиною 5 м для забору апаратом води з альтернативних джерел (наприклад, з бочки з дощовою водою). З фільтром, що допускає промивку. Не містить фталатів і ПВХ, до 90% підлягає вторинній переробці і поставляється в екологічно чистій упаковці.
Особливості та переваги
Легкість всмоктування
- Швидкий забір води з альтернативних джерел; водопостачання для апаратів високого тиску.
Зручно
- Можливе використання альтернативних джерел води для збереження природних ресурсів
Екологічно
- Не містить фталатів і ПВХ, до 90% підлягає вторинній переробці і відрізняється виключно екологічно чистою упаковкою.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,704
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,897
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|250 x 250 x 85
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Для перекачування води, наприклад, з цистерни, водяної бочки, водойми
Запчастини для Всмоктуючий шланг SH 5 eco!ogic
ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ KÄRCHER
Ви можете замовити запасні частини в нашому інтернет-магазині. Звертаємо увагу, що заміну запасних частин може проводити тільки спеціально навчений персонал. Будь ласка, зверніть увагу на умови гарантії.