Adapter sæt til højtryk forlængerslange

To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect. Ikke til maskiner med slangeoprul.

To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect. Ikke til maskiner med slangeoprul.

Funktioner og fordele
Quick Connect opgraderingssæt
  • Til opgradering til Quick Connect for alle højtryksrensere fremstillet siden 1992
Messing tilslutning
  • Nemt skift og hurtig fastgørelse af pistol med Quick Connect
Quick Connect System.
  • Let at anvende
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,2
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 80 x 45 x 61