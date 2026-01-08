Adapter sæt til højtryk forlængerslange
To-delt adapter sæt til tilslutning af en forlængerslange med gevind til en højtryksrenser med Quick Connect. Ikke til maskiner med slangeoprul.
Funktioner og fordele
Quick Connect opgraderingssæt
- Til opgradering til Quick Connect for alle højtryksrensere fremstillet siden 1992
Messing tilslutning
- Nemt skift og hurtig fastgørelse af pistol med Quick Connect
Quick Connect System.
- Let at anvende
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|80 x 45 x 61
Kompatible maskiner
- G 4.10 M
- G 7.10 M
- K 2
- K 2 Car
- K 2 Car & Home T 150
- K 2 Classic Home T 150
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Car & Home T50
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car & Home T 150 *EU
- K 3 Full Control Car *EU
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home Wood
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 7 Compact
- K 7 Compact Car
- K 7 Compact Home T 450
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Full Control Plus Home