Kestävä ja helppokäyttöinen DUO-vaahdotin, joka tarjoaa suihkuputken samassa paketissa. Käyttäjä voi hetkessä siirtyä pesuaineen levityksestä korkeapainehuuhteluun. Pullon vetoisuus on kaksi litraa ja siinä on valmiina kolmiportainen pesuaineen annostelija. Vaahdotuskulman pikasäätö ja tarkka pesuaineen annostelu takaavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn myös suuria pintoja pestessä. Leveän tai kapean vaahtosuihkun säätö tapahtuu keltaista kärkiosaa eteen- tai taaksepäin liikuttamalla. Tämä malli on mitoitettu pesurille, jonka vesimäärä 900-2500 l/h ja jossa on Servo Control -säätö. Vaahdottimen mukana ei tule erillistä, suihkuputken kärkeen asennettavaa viuhkasuutinta. Suutinkoko ja malli on sama kuin pesurin mukana toimitettavassa vakiosuihkuputkessa.