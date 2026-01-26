Sredstvo za čišćenje i njegu nauljenog/navoštenog drvenog poda RM535, 500ml

Sredstvo za njegu poda RM 535 čisti, njeguje i štiti nauljene i navoštene drv. podove i ostavlja svilenkasti sjaj bez tragova. Nije potrebno naknadno brisanje. Ugodan miris pčelinjeg voska.