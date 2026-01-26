Sredstvo za čišćenje i njegu nauljenog/navoštenog drvenog poda RM535, 500ml
Sredstvo za njegu poda RM 535 čisti, njeguje i štiti nauljene i navoštene drv. podove i ostavlja svilenkasti sjaj bez tragova. Nije potrebno naknadno brisanje. Ugodan miris pčelinjeg voska.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Veličina posude (ml)
|500
|Jedinica pakiranja (Komad(a))
|8
|Težina (kg)
|0,5
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,8
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|65 x 655 x 210
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
- Navošteni drveni podovi
- Drveni podovi s finišom na bazi ulja - voska