Extra hosszú réstisztító fej (WD)

Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej. Ideális a jármű nehezen elérhető helyeihez (pl. hézagokhoz és résekhez). Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.

Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej most még vékonyabb és még könnyebben kezelhető. Így a jármű, valamint a háztartás nehezen elérhető helyei, mint a hézagok vagy rések, sokkal kényelmesebben megtisztíthatók. Az extra hosszú réstisztító fej minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóval használható.

Jellemzők és előnyök
Alapvetően átdolgozott, még vékonyabb és extra hosszú réstisztító fej
Az autóban és háztartásban lévő nehezen elérhető helyek alapos tisztítása
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (Darab(ok)) 1
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 350 x 40 x 40
Alkalmazási területek
  • Folyosók
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
  • Oldalzsebek az autóban