Extra hosszú réstisztító fej (WD)
Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej. Ideális a jármű nehezen elérhető helyeihez (pl. hézagokhoz és résekhez). Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.
Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej most még vékonyabb és még könnyebben kezelhető. Így a jármű, valamint a háztartás nehezen elérhető helyei, mint a hézagok vagy rések, sokkal kényelmesebben megtisztíthatók. Az extra hosszú réstisztító fej minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóval használható.
Jellemzők és előnyök
Alapvetően átdolgozott, még vékonyabb és extra hosszú réstisztító fej
Az autóban és háztartásban lévő nehezen elérhető helyek alapos tisztítása
Alkalmas az összes Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz és permetező porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (Darab(ok))
|1
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|350 x 40 x 40
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Folyosók
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
- Oldalzsebek az autóban