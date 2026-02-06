Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej most még vékonyabb és még könnyebben kezelhető. Így a jármű, valamint a háztartás nehezen elérhető helyei, mint a hézagok vagy rések, sokkal kényelmesebben megtisztíthatók. Az extra hosszú réstisztító fej minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóval használható.