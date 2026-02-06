A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító megnöveli a munkavégzés hatótávolságát, javítja a mozgásszabadságot, ezáltal megkönnyíti a munkát különösen a lépcső vagy a jármű belsejének tisztításánál. A praktikus szívótömlő hosszabbító minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.