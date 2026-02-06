Gégecső hosszabbító 3,5m
A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, nagy hatótávolságot és nagyfokú mozgásszabadságot biztosít.
A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító megnöveli a munkavégzés hatótávolságát, javítja a mozgásszabadságot, ezáltal megkönnyíti a munkát különösen a lépcső vagy a jármű belsejének tisztításánál. A praktikus szívótömlő hosszabbító minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.
Jellemzők és előnyök
A hatótávolság bővítése (pl.: autó belső tisztításánál)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,9
|Csomagolási súly (kg)
|1,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|3600 x 55 x 64
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- A jármű belseje
- Felújítás
- Műhely
- Hobbihelyiség
- Pince
- Garázs
- A ház és a kert körüli területek
- Bejárat
- Lépcsők