Gégecső hosszabbító 3,5m

A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, nagy hatótávolságot és nagyfokú mozgásszabadságot biztosít.

A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító megnöveli a munkavégzés hatótávolságát, javítja a mozgásszabadságot, ezáltal megkönnyíti a munkát különösen a lépcső vagy a jármű belsejének tisztításánál. A praktikus szívótömlő hosszabbító minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.

Jellemzők és előnyök
A hatótávolság bővítése (pl.: autó belső tisztításánál)
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,9
Csomagolási súly (kg) 1,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 3600 x 55 x 64
Alkalmazási területek
  • A jármű belseje
  • Felújítás
  • Műhely
  • Hobbihelyiség
  • Pince
  • Garázs
  • A ház és a kert körüli területek
  • Bejárat
  • Lépcsők