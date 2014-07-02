Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m ( Best típusú pisztolyhoz)

Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.

Magasnyomású tömlőhosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magasnyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magasnyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K3-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.

Jellemzők és előnyök
10 m hosszabbító tömlő
  • A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Quick Connect csatlakozó
  • GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
DN 8 textillel megerősített minőségi tömlő
  • A tömlő megtörés elleni védelme
Specifikációk

Műszaki adatok

Hőmérséklet (°C) max. 60
Max. nyomás (bar) 180
Hossz (m) 10
Szín fekete
Súly (kg) 1,1
Csomagolási súly (kg) 1,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 240 x 240 x 85
Kompatibilis készülékek