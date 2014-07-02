Magasnyomású tömlő hosszabbító, 10 m ( Best típusú pisztolyhoz)
Magasnyomású tömlőhosszabbító a nagyobb rugalmasságért. 10 méter robusztus DN-8 méretű minőségi tömlő a hosszú élettartamért. K3-K7 kategóriájú készülékekhez a 2008. gyártási évtől Quick Connect csatlakozóval.
Magasnyomású tömlőhosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magasnyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magasnyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K3-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.
Jellemzők és előnyök
10 m hosszabbító tömlő
- A hatósugár növelése, nagyobb rugalmasság.
Quick Connect csatlakozó
- GYORS KAPCSOLÓRENDSZER A SZÓRÓPISZTOLY ÉS A NYOMÁSCSŐ KÖNNYED CSATLAKOZÁSÁÉRT.
DN 8 textillel megerősített minőségi tömlő
- A tömlő megtörés elleni védelme
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Max. nyomás (bar)
|180
|Hossz (m)
|10
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|1,1
|Csomagolási súly (kg)
|1,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatibilis készülékek
- G 4.10 M
- K 3 Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Car
- K 3 Full Control Car&Home T2
- K 3 Full Control Home T5
- K 3 Full Controll
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium
- K 3 Premium Home T 150
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Car *EU
- K 4 FJ Home BB
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Pipe
- K 4 Full Control Stairs
- K 4 Power Control Car *EU
- K 4 Power Control Home
- K 4 Power Control Home & Brush
- K 4 Power Control Stairs
- K 4 Premium
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Universal *EU
- K 4 WCM
- K 5
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic RM
- K 5 Compact
- K 5 FJ BB
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Full Control Premium
- K 5 Full Control Premium Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Anti-Twist
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Full Control *EU
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black Line
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster *EU
- K 7 Smart Control Home T 5 Black
- K 7 WCM Car&Home BB
- K 7 WCM Premium
- K3 Car & Home T2