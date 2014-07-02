Magasnyomású tömlőhosszabbító „Best" pisztolyhoz Quick Connect-csatlakozással. A 10 m hosszú magasnyomású tömlőhosszabbító gondoskodik a nagyobb rugalmasságról és megnöveli a magasnyomású mosó hatótávolságát. Egyszerűen a mosó és a magasnyomású tömlő közé kell csatlakoztatni és máris jobban működik. A robusztus DN 8 minőségi tömlő textilfonattal van megerősítve és tömlő-törésvédelemmel, valamint hosszú élettartamot biztosító stabil sárgaréz csatlakozással rendelkezik. A tömlőhosszabbító akár 160 bar nyomást és 60°C hőmérsékletet is bír. A hosszabbítótömlő kémiai felhasználásra is alkalmas. Minden K3-K7 kategóriájú Kärcher háztartási magasnyomású mosóhoz.