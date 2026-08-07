Vienkartinės šluostės EasyFix grindų antgaliui
15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.
„EasyFix“ vienkartinių šluosčių rinkinyje, skirtame „EasyFix“ grindų antgaliui, yra 15 inovatyvių vienkartinių šluosčių, pagamintų iš aukštos kokybės, sugeriančios medžiagos. Kai reikia greitai, visada turite paruoštą švarią šluostę, kad galėtumėte dar paprasčiau ir higieniškiau nuvalyti visus kietus paviršius. Jomis lengvai išvalomi net kampai ir kraštai. Lipnių juostelių sistemos dėka vienkartinę šluostę galima greitai ir lengvai pritvirtinti prie „EasyFix“ garų valytuvo grindų antgalio: tiesiog prispauskite „EasyFix“ grindų antgalį prie šluostės pusės, kurioje yra geltonos spalvos lipni juostelė ir jis paruoštas naudojimui. Po valymo šluostę galima tiesiog išmesti su buitinėmis šiukšlėmis - taip turėsite mažiau vargo ir išvengsite varginančio nešvarių šluosčių skalbimo.
Savybės ir privalumai
Visada po ranka turėsite švarią šluostę
- Akinantiems valymo rezultatams.
Paprasta ir higieniška, nereikia plauti
- Vienkartinis audinys išlaisvina nuo varginančio ir daug laiko reikalaujančio purvinų šluosčių skalbimo.
Lipnios fiksacijos sistema
- Paprastas ir greitas šluostės pritvirtinimas dėka lipnios fiksacijos juostelių.
- Jokio grindų šluostės slankiojimo valant.
Audinys uždengia visas grindų antgalio puses
- Lengvam kampų, pakraščių ir sunkiai prieinamų vietų valymui.
Aukštos kokybės ir puikiai sugerianti medžiaga
- Optimalus nešvarumų valymas ir aukštas purvo surinkimo lygis bei kruopštūs valymo rezultatai ant visų kietų grindų paviršių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Balta
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|340 x 118 x 3
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Kietosios grindų dangos
- Sienų plytelės