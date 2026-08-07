Струйная трубка для прочистки водосточных желобов

Для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.

Для очистки систем дренажных желобов. Форма струйной трубки и специальное сопло позволяют осуществлять очистку без снятия решеток с желобов.

Спецификации

Технические характеристики

Длина (мм) 960
Соединительная резьба EASY!Lock
Вес (с упаковкой) (кг) 0,858
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова