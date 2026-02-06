Удлинительная трубка для WD
Практичная удлинительная трубка для расширения радиуса действия хозяйственных пылесосов WD. Рекомендуется для очистки труднодоступных мест, например потолков в высоких помещениях. Длина трубки 0,5 м, номинальный диаметр – 35 мм.
Особенности и преимущества
Для очистки труднодоступных мест (высоких потолков, световых шахт и т. д.).
Подходит для всех хозяйственных пылесосов Kärcher Home & Garden
Спецификации
Технические характеристики
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,12
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,253
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|480 x 40 x 40
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 Premium *EU-I
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T