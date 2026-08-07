Adapter do rur doprowadzających 1" (25 mm), PerfectConnect
Adapter do łączenia pomp z rurami doprowadzającymi wodę. G1 (33,3 mm), zewnętrzny gwint, kompatybilny z rurami PE o średnicy 1".
Idealny do usuwania chwastów na większych obszarach, np. chodnikach lub parkingach, wycinak WR 100 pokazuje swoje zalety szczególnie w połączeniu z jedną z naszych myjek wysokociśnieniowych na gorącą wodę. Optymalna temperatura wody do 98°C gwarantuje skuteczne i bardzo wygodne usuwanie niepożądanych chwastów. Dzięki wycinakowi o szerokości 100 cm z równomierną dystrybucją wody można pracować szybko, oszczędzając w ten sposób czas, podczas gdy zintegrowany adapter dyszy zawsze gwarantuje idealnie dobraną objętość wody, niezależnie od użytej myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę. Odpowiednia podstawa w znaczący sposób obniża obciążenie użytkownika, zapewniając w ten sposób maksymalny komfort pracy.
Cechy i zalety
Skuteczne usuwanie chwastów dzięki optymalnemu połączeniu wycinaka i myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę
- Zintegrowany adapter dyszy zapewniający prawidłową objętość wody w przypadku każdej myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę Kärcher.
- Najnowsza technologia palnika Kärcher zapewnia optymalną temperaturę wody do usuwania chwastów (do 98°C).
Oszczędzające czas usuwanie chwastów na dużych obszarach
- Listwa dysz o szerokości 100 cm z równomierną dystrybucją wody i dużym zasięgiem obszarowym.
- Zintegrowana podstawa zapewniająca maksymalny komfort pracy.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Gwint przyłącza
|EASY!Lock
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,8
Wideo
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Skuteczne i wygodne usuwanie chwastów bez chemikaliów w środowisku miejskim
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