Idealny do usuwania chwastów na większych obszarach, np. chodnikach lub parkingach, wycinak WR 100 pokazuje swoje zalety szczególnie w połączeniu z jedną z naszych myjek wysokociśnieniowych na gorącą wodę. Optymalna temperatura wody do 98°C gwarantuje skuteczne i bardzo wygodne usuwanie niepożądanych chwastów. Dzięki wycinakowi o szerokości 100 cm z równomierną dystrybucją wody można pracować szybko, oszczędzając w ten sposób czas, podczas gdy zintegrowany adapter dyszy zawsze gwarantuje idealnie dobraną objętość wody, niezależnie od użytej myjki wysokociśnieniowej na gorącą wodę. Odpowiednia podstawa w znaczący sposób obniża obciążenie użytkownika, zapewniając w ten sposób maksymalny komfort pracy.