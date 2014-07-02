Dysza ręczna

Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.

Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni. Może być użyta z lub bez powłoczki z mikrofibry. Twarda szczecina usuwa uporczywe zabrudzenia. Następnie po nałożeniu powłoczki można w łatwy sposób zebrać zabrudzenia. Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia płytek ściennych, luster, kabin prysznicowych, okapów, kuchenek itp.

Cechy i zalety
Włosie czyszczące
  • Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń
Wygodny rozmiar
  • Optymalny rozmiar do małych obszarów, okien itp.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 165 x 200 x 60

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Zastosowania
  • Blaty w kuchni
  • Płytki
  • Kabina prysznicowa
  • Płyty grzewcze
  • Okapy
  • Lodówka
  • Piekarnik
  • Kuchnie