Dysza ręczna
Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.
Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni. Może być użyta z lub bez powłoczki z mikrofibry. Twarda szczecina usuwa uporczywe zabrudzenia. Następnie po nałożeniu powłoczki można w łatwy sposób zebrać zabrudzenia. Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia płytek ściennych, luster, kabin prysznicowych, okapów, kuchenek itp.
Cechy i zalety
Włosie czyszczące
- Usuwanie uporczywych zanieczyszczeń
Wygodny rozmiar
- Optymalny rozmiar do małych obszarów, okien itp.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|165 x 200 x 60
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Zastosowania
- Blaty w kuchni
- Płytki
- Kabina prysznicowa
- Płyty grzewcze
- Okapy
- Lodówka
- Piekarnik
- Kuchnie