Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni. Może być użyta z lub bez powłoczki z mikrofibry. Twarda szczecina usuwa uporczywe zabrudzenia. Następnie po nałożeniu powłoczki można w łatwy sposób zebrać zabrudzenia. Doskonałe rozwiązanie do czyszczenia płytek ściennych, luster, kabin prysznicowych, okapów, kuchenek itp.