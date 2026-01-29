Stänkskydd

Stänkskyddet som passar alla spolrör i klassen K 2 till K 7 av Kärchers högtryckstvättar. Den rengör alla hörn och kanter utan stänk och tack vare den genomskinliga kåpa är arbetsområdet alltid synligt.
 

Perfekt för rengöring av hörn och kanter. Stänkskyddet - speciellt utformat för Kärchers högtryckstvättar i klassen K 2- K 7 - skyddare användaren och omgivningen från vattenstänk. Den genomskinliga designen ger en tydlig bild av området som rengörs.

Egenskaper och fördelar
Stänkskydd
  • Skyddar användaren från vattenstänk - speciellt vid rengöring av hörn och kanter.
Genomskinlig design
  • En tydlig bild av ytan som rengörs ger ett bättre resultat
Flera adaptrar ingår i leveransen
  • Kompatibel med nya och äldre modeller av Variopower-, Multijet- och roterande munstycken.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,5
Mått (L × B × H) (mm) 220 x 188 x 237

Passar ej MP 4 eller MP 180 Multi Power Jet 5-i-1 (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Användningsområden
  • Trappor
  • Ytor runt hemmet och i trädgården
