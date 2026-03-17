XH 6 Q Förlängningsslang
Robust slang (6 m, ID 8) som ökar högtrycksslangens arbetsradie. Lämplig för temperatur upp till 60 °C och tryck upp till 160 bar. För Kärchers konsumenttvättar från 2008. Slangen ansluts enkelt mellan spolhandtaget med snabbkoppling (från 2008) och högtrycksslangen. Även lämplig vid användning av rengöringsmedel.
Förlängningsslang för högtryckstvättar med spolhandtagsmodellen ”Best” med Quick Connect-koppling. 6 m förlängningsslang för större flexibilitet vid användning av högtryckstvättar. Ansluts enkelt mellan spolhandtaget med Quick Connect-koppling och högtrycksslangen. Robust textilförstärkt DN 8-slang med veckskydd och mässingskoppling för bästa hållbarhet. Förlängningsslang för tryck upp till 180 bar och temperaturer upp till 60 °C. Denna förlängningsslang är även lämplig för användning med kemikalier. Passar alla Kärchers högtryckstvättar i klass K 2 till K 7.
Egenskaper och fördelar
6 m förlängningsslang
- Bättre räckvidd för större flexibilitet
Quick Connect-adapter
- Quick Connector-system för enkel anslutning till spolhandtag och högtrycksslang.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 60
|Max. tryck (bar)
|180
|Längd (m)
|6
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 245 x 55
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
- G 4.10 M
- K 2 Full Control
- K 2 Premium Full Control
- K 2.400
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control Home T150 *EU
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 T 250
- K 4 Classic *EU
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Flex
- K 5 Full Control Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Flex Home
- K 5 Premium FC Plus Home Wood
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus Flex
- K 5.55 M & T 200
- K 5.68 MD plus
- K 5.700
- K 7 Compact
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Plus Flex
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control Plus Flex
- K 7.700
- K2 Premium
- K3 Full Control Car & Home T150