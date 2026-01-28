Pracovný nadstavec VP 120, Vario Power Jet Control pre K 2-K 3

Pracovný nadstavec Vario Power pre vysokotlakové čističe triedy K 2-K 3. Plynulá regulácia od nízkeho tlaku až po vysokotlakový prúd otáčaním pracovného nadstavca.

Pracovný nadstavec Vario Power: nastavenie od nízkotlakového prúdu až po vysokotlakový prúd plynulou reguláciou otáčaním pracovného nadstavca. Ideálne pre čistenie menších plôch okolo domu a na záhrade. Napríklad pre čistenie múrikov, ciest, plotov alebo vozidiel. Vhodný pre všetky vysokotlakové čističe Kärcher tried K 2-K 3.

Vlastnosti a výhody
Plynule nastaviteľný
  • Prispôsobenie tlaku príslušnému čisteniu.
Nízkotlakový prúd čistiaceho prostriedku
  • Plynulá regulácia tlaku - od nízkotlakového prúdu čistiaceho prostriedku až po vysokotlakový prúd.
Úspora času
  • Výmena pracovného nadstavca nie je potrebná.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 448 x 45 x 45

Pre staré pištole do roku výroby 2010 (pištoľ M, 96, 97): potrebný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti využitia
  • Autá
  • Na čistenie motocyklov a skútrov
  • Fasáda
  • Záhradné steny a kamenné múry či bazény.
  • Cesty
  • Ploty
  • Oblasti okolo domu a záhrady