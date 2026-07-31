Комплект мікроволоконних серветок для ручної насадки
2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирових та інших забруднень.
2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Прекрасно підходять для видалення стійких забруднень у ванній і на кухні (наприклад, для очищення кухонної плити).
Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
- Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
- Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветка з еластичним шнуром
- Для простого кріплення і зняття серветки.
- Серветка не ковзає при чищенні.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|білий
|Вага (кг)
|0,04
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,076
|Розміри (Д × Ш × В) (мм)
|195 x 95 x 30
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Сумісна техніка
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + Насадка для вікон
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + пляшка в подарунок
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit
- SC 4 Premium
Області застосування
- Змішувач для умивальника / раковини
- Душова кабіна / ванна
- Робочі поверхні на кухні
- Варильні панелі
- Витяжки
- Холодильник (всередині / зовні)
- Всередині шаф, ящиків
- з нержавіючої сталі