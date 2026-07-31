Комплект мікроволоконних серветок для ручної насадки

2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирових та інших забруднень.

2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Прекрасно підходять для видалення стійких забруднень у ванній і на кухні (наприклад, для очищення кухонної плити).

Особливості та переваги
Високоякісна мікрофібра
  • Високий рівень видалення і збору бруду для найкращих результатів очищення всіх типів твердих підлог
  • Можливість машинного прання за температури до 60 °C. Не використовувати кондиціонер для білизни.
Серветка з еластичним шнуром
  • Для простого кріплення і зняття серветки.
  • Серветка не ковзає при чищенні.
Специфікації

Технічні характеристики

Колір білий
Вага (кг) 0,04
Вага (з упаковкою) (кг) 0,076
Розміри (Д × Ш × В) (мм) 195 x 95 x 30

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Області застосування
  • Змішувач для умивальника / раковини
  • Душова кабіна / ванна
  • Робочі поверхні на кухні
  • Варильні панелі
  • Витяжки
  • Холодильник (всередині / зовні)
  • Всередині шаф, ящиків
  • з нержавіючої сталі