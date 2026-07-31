2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і поглинання жирових та інших забруднень. Прекрасно підходять для видалення стійких забруднень у ванній і на кухні (наприклад, для очищення кухонної плити).