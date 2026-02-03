Шланг PrimoFlex® диаметр 3/4", длина 50 м, рабочее давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Идеально подходит для полива и садов любого размера. Не содержит фталатов (<0,1 %), кадмия, бария и свинца - это означает, что он не содержит абсолютно никаких веществ, вредных для здоровья. Погодостойкий анти-УФ-слой защищает шланг от выгорания, а непрозрачный средний слой предотвращает образование водорослей внутри шланга. Шланг имеет высокую температурную стойкость от -20 до 65 ° C. Садовые шланги на для полива Kärcher исключительно гибкие, надежные и устойчивы к перегибу. Длительный срок службы плюс удобство в обращении. Гарантия 12 лет.