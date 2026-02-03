Шланг PrimoFlex 3/4 - 50м
Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини
З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки високоякісним універсальним коннекторам Premium виробництва Kärcher стійкі до корозії алюмінію із захопленнями з м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Premium сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.
Особливості та переваги
Гарантія 12 років
- Гарантована надійність
3 шари
- Стійкість до перегинів.
Витримує тиск до 24 бар
- Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
- Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
- Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
- Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
- Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
- Гарантована надійність
Специфікації
Технічні характеристики
|Діаметр
|3/4″
|Довжина труби (м)
|50
|Колір
|жовтий
|Вага (кг)
|10,46
|Вага (з упаковкою) (кг)
|10,505
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|380 x 380 x 285
Сумісна техніка
Області застосування
- Полив саду
- Для поливу великих садово-городніх ділянок.
- Для поливу рослин в горщиках
- Декоративні рослини
- Для очищення садових меблів та інструменту