Шланг PrimoFlex 3/4, 50м, робочий тиск до 20 бар. Зручний 3-шаровий садовий шланг, який при звичайному повсякденному використанні в саду прослужить не менше 12 років. Не містить шкідливих речовин, фталатів і вторинної сировини

З'єднання, роз'єднання і ремонт в один дотик - завдяки високоякісним універсальним коннекторам Premium виробництва Kärcher стійкі до корозії алюмінію із захопленнями з м'якого пластику для максимально комфортного звернення. Гнучка система стикового з'єднання істотно полегшує процес поливу, як маленьких, так і великих садів і інших ділянок. Адже нормально працюють коннектори і штуцери для приєднання до кранів - основа будь-якої якісної системи поливу. Універсальний коннектор Premium сумісний з трьома найбільш ходовими діаметрами шлангів і всіма стандартними системами стикового з'єднання.

Особливості та переваги
Гарантія 12 років
  • Гарантована надійність
3 шари
  • Стійкість до перегинів.
Витримує тиск до 24 бар
  • Гарантована надійність
Простий у використанні садовий шланг з армуванням для стійкості до тиску
  • Для зручності використання
Висока термостійкість: від 0 до +40 °C
  • Гарантована надійність
Не містить кадмію, барію і свинцю
  • Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Світлонепроникний шар, який захищає шланг від проростания водоростей всередині
  • Гарантія надійності та довгого терміну служби.
Якісний садовий шланг, що не містить фталатів (< 0,1 %)
  • Не містить шкідливих для здоров'я та навколишнього середовища речовин.
Атмосферостійкий і захисний від УФ зовнішній шар
  • Гарантована надійність
Специфікації

Технічні характеристики

Діаметр 3/4″
Довжина труби (м) 50
Колір жовтий
Вага (кг) 10,46
Вага (з упаковкою) (кг) 10,505
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 380 x 380 x 285
Області застосування
  • Полив саду
  • Для поливу великих садово-городніх ділянок.
  • Для поливу рослин в горщиках
  • Декоративні рослини
  • Для очищення садових меблів та інструменту
