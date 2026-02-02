Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m

Zahradní hadice Performance Plus 3/4" o délce 25 m, se snadnou manipulací, dlouhou životností a odolná proti vodě. Pružná, mimořádně odolná proti zlomení a robustní – pro permanentní průtok vody.

Nová zahradní hadice firmy Kärcher je vyrobena z kvalitní vícevrstvé tkaniny s vylepšenou přilnavostí, která přesvědčí robustností, pružností a odolností proti zlomení. Umožňuje konstantní průtok vody a přilne podstatně lépe k ruce. Vnější vrstva odolná proti UV záření chrání materiál zavlažovací hadice. Mezivrstva nepropouštějící světlo se stará o to, aby se v hadici netvořily žádné řasy. I ve věcech teplotní odolnosti přesvědčí zahradní hadice 3/4" na celé čáře: teploty v rozmezí od −20 do +60 °C ji nijak neohrozí. Navíc tato odolná hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), kadmium, barium ani olovo – a tím je zdravotně zcela nezávadná. Hadice Performance Plus s tlakem 30 bar je ideální pro zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.

Charakteristické znaky a výhody
Kvalitní vícevrstvá tkanina
  • Pružnost a odolnost proti zlomení zajišťují optimální průtok vody
25 metrů
  • K zavlažování menších až středně velkých ploch a zahrad.
Díky kvalitní tkanině s velkou tloušťkou stěny je vhodná pro tlak až 30 bar
  • Zaručená robustnost.
Dobře ovladatelná zahradní hadice se tkanou vložkou odolnou proti tlaku
  • Pro snadnou manipulaci.
Vysoká teplotní odolnost od −20 do +60 °C
  • Kvalitní hadice
Mezivrstva nepropouštějící světlo zabraňuje tvorbě řas v hadici
  • Pro mimořádně dlouhou životnost
Kvalitní zahradní hadice neobsahuje ftaláty (< 0,1 %), cadmium, barium ani olovo
  • Zdravotně nezávadný a šetrný k životnímu prostředí.
Vnější vrstva odolná proti UV záření
  • Mimořádně odolná proti povětrnostním podmínkám
15 let záruka
  • Dlouhá životnost a vysoká kvalita
Specifikace

Technické údaje

Průměr 3/4″
Délka hadice (m) 25
Barva Černá
Hmotnost (kg) 5,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 5,8
Rozměry (D x Š x V) (mm) 390 x 390 x 180
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Zahradní zavlažování
  • Pro zavlažování hrnkových rostlin
  • Pro zalévání okrasných rostlin (malé plochy, jednotlivě, hrnkové rostliny)
  • Pro čištění zahradního nářadí
