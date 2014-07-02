Pinnapuhasti FR 50
Kuuma vee kindel roostevabast terasest pinnapuhasti, mille töölaius on 500 mm. Sobib suurepäraselt suurte pindade puhastamiseks. Seadmel on keraamilised topeltlaagrid, lükkesang, jälgi mitte jätvad rullikud ja pesuaine doseerimissüsteem.
500 mm töölaiusega roostevabast terasest korpusega pinnapuhasti FR 50 on kuuma vee kindel ja sobib suuremate alade puhastamiseks. Pinnapuhastil FR 50 on keraamilised topeltlaagrid, mugav lükkesang, jälgi mittejätvad rullikud ja madalsurvel toimiv puhastusvahendi integreeritud doseerimissüsteem. Düüside komplekt tuleb tellida eraldi. Tehnilised andmed: maksimaalne rõhk 250 bar, 1800 l/h, 80 °C.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Läbimõõt (mm)
|500
|Ühenduskeere
|M22 x 1,5
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal, sh pakend (kg)
|13,9
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