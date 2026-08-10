Suojaa tehokkaasti korroosiolta ja takaa samalla peilikirkkaat ajoneuvojen pinnat. Kärcher RM 820 sopii käytettäväksi korkeapainepesureiden kanssa itsepalvelupesuloissa ja ajoneuvojen pesujärjestelmissä. Olipa kyseessä auto, työkone tai raskasta kalustoa, kovassa tai pehmeässä vedessä – hoitovaha luo säänkestävän suojakerroksen, joka suojaa maalipintaa turvallisesti jopa kuukauden ajan. Lisäksi vaha on ekotehokas valinta, sillä sen sisältämät pinta-aktiiviset aineet ovat biologisesti hajoavia EEC 648/2004 -standardin mukaisesti. Se erittäin taloudellinen käyttää, sillä yhdellä litralla voidaan käsitellä jopa 120 autoa.