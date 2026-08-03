Krpe od mikrovlakana za pod EasyFix (kompl. od 2 kom.)
Zamjena krpe bez dodira s nečistoćom: visokokvalitetne EasyFix krpe od mikrovlakana za pod. Zbog sustava čičaka lako se i brzo fiksiraju na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix te skidaju.
Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix sadrži 2 krpe za pod od visokokvalitetnih mikrovlakana visoke moći upijanja i otpornosti na habanje, za podnu mlaznicu EasyFix. Za odlične i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu čičaka, krpu od mikrovlakana za pod moguće je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu za pod jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja je krpu od mikrovlakana moguće skinuti s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojnicu pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.
Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
- Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
- Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
- Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
- Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
- Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
- Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|bijela
|Težina (kg)
|0,1
|Težina uklj. ambalažu (kg)
|0,1
|Dimenzije (d × š × v) (mm)
|345 x 112 x 18
Kompatibilni uređaji
- SC 3 EasyFix (yellow) WaterPromotion *EU
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix parni čistač
- SC 3 Premium EasyFix (w) WaterPromotion*
- SC 3 Upright EasyFix
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix (yellow) WaterPromotion*EU
- SC 4 EasyFix
Područja primjene
- Tvrdi podovi
- Zidne pločice