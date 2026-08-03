Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix sadrži 2 krpe za pod od visokokvalitetnih mikrovlakana visoke moći upijanja i otpornosti na habanje, za podnu mlaznicu EasyFix. Za odlične i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu čičaka, krpu od mikrovlakana za pod moguće je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu za pod jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja je krpu od mikrovlakana moguće skinuti s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojnicu pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.