Krpe od mikrovlakana za pod EasyFix (kompl. od 2 kom.)

Zamjena krpe bez dodira s nečistoćom: visokokvalitetne EasyFix krpe od mikrovlakana za pod. Zbog sustava čičaka lako se i brzo fiksiraju na podnu mlaznicu parnog čistača EasyFix te skidaju.

Komplet krpa za pod od mikrovlakana EasyFix sadrži 2 krpe za pod od visokokvalitetnih mikrovlakana visoke moći upijanja i otpornosti na habanje, za podnu mlaznicu EasyFix. Za odlične i higijenske rezultate čišćenja na tvrdim podovima – čak će i kutovi i rubovi biti čisti bez puno muke. Zahvaljujući sustavu čičaka, krpu od mikrovlakana za pod moguće je jednostavno i brzo fiksirati na podnu mlaznicu parnog čistača: krpu za pod jednostavno pritisnuti na podnu mlaznicu EasyFix i gotovo. Nakon čišćenja je krpu od mikrovlakana moguće skinuti s podne mlaznice EasyFix bez kontakta s nečistoćom: u tu svrhu jednostavno stati na nožnu spojnicu pričvršćenu na krpi i podnu mlaznicu povući prema gore.

Značajke i prednosti
Visokokvalitetna mikrovlakna
  • Optimalno odvajanje nečistoće i visoka moć upijanja nečistoće za temeljite rezultate čišćenja na svim tvrdim površinama.
  • Moguće strojno pranje na temperaturama do 60 °C. Ne koristiti omekšivač.
Praktičan sustav čičaka
  • Jednostavno postavljanje krpe za pod na podnu mlaznicu samo pritiskanjem.
  • Nema pomicanja (klizanja) krpe za pod prilikom čišćenja.
Nožna spojnica na krpi za pod
  • Kod izmjene krpe nema kontakta s nečistoćom: jednostavno stati na nožnu spojnicu i podnu mlaznicu povući prema gore.
Krpa za pod sa svih strana stoji preko mlaznice za pod
  • Za lako čišćenje kutova, rubova i drugih teško dostupnih mjesta.
Specifikacije

Tehnički podaci

Boja bijela
Težina (kg) 0,1
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,1
Dimenzije (d × š × v) (mm) 345 x 112 x 18
Područja primjene
  • Tvrdi podovi
  • Zidne pločice
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Created with AI (artificial intelligence)

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