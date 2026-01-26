CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti

CarpetPro sred. za čišć. tepiha u RM 760 Tabs: za temeljito čišć. na bazi esktrakc. u obliku tableta, s tehnol. čahurenja. U foliji koja se otapa u vodi i pospješuje čišćenje. Bez ispiranja.

CarpetPro Cleaner iCapsol, tableta RM 760 osigurava izvrsne rezultate čišćenja s posebno kratkim vremenima sušenja zahvaljujući inovativnoj iCapsol tehnologiji. Tablete za otapanje pojedinačno su pakirane u praktičnu foliju topljivu u vodi, što olakšava doziranje prave količine i čini ih sigurnima za upotrebu. Snažni dubinski čistač za ekstrakciju raspršivanjem s našim Puzzi čistačima raspršivača i strojevima za čišćenje tepiha pouzdano uklanja čak i tešku prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala. Nema potrebe za ispiranjem, jer inovativna tehnologija iCapsol koja štedi vrijeme (i troškove) doslovce zaokružuje prljavštinu prilikom čišćenja tekstilnih podnih obloga, tako da se kristalizira dok se suši i zatim se jednostavno može usisati vakuumskom četkom bez potrebe za ispiranjem. CarpetPro Cleaner iCapsol, tableta RM 760 bez fosfata ima Woolsafe certifikat, što znači da je prikladan za podne obloge od sintetičkih i prirodnih vlakana.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (Tableti) 16
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 20
pH vrijednost 8,9
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,3
Dimenzije (d × š × v) (mm) 72 x 61 x 141
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti
CarpetPro sredstvo za čišćenje tepiha u tabletama RM 760 Tabs, 16Tableti
Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Tekstilne površine
PRAVNO

Opći uvjeti poslovanja trgovca
Impresum
Zaštita podataka
Sitemap
Politika kolačića

Podrška

Često postavljana pitanja
Nagradni natječaj

KONTAKT

Karcher d.o.o.
Samoborska cesta 169A
10090 Zagreb

OPĆI UPITI:
Tel.: +385 1 4094331
+385 1 4094332
E-mail: customer-care-hr@karcher.com

SERVIS

Radno vrijeme: pon-pet 8:00-16:00

Za upite vezane za servis i/ili nabavu rezervnih dijelova kontaktirajte:

Tel.: +385 1 4094330

E-mail: servis-hr@karcher.com

SOCIAL MEDIA
ONLINE TRGOVINA
ONLINE TRGOVINA KONTAKT

E-mail: onlineshop-hr@karcher.com

Telefon: +385 1 4094331
             +385 1 4094332

NAČINI PLAĆANJA

Plaćanje pouzećem

Plaćanje karticom

Plaćanje unaprijed

PayPal

 

 

 

BESPLATNA DOSTAVA ZA SVE ONLINE NARUDŽBE IZNAD 100 EURA
© 2026 Alfred Kärcher GmbH