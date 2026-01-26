CarpetPro Cleaner iCapsol, tableta RM 760 osigurava izvrsne rezultate čišćenja s posebno kratkim vremenima sušenja zahvaljujući inovativnoj iCapsol tehnologiji. Tablete za otapanje pojedinačno su pakirane u praktičnu foliju topljivu u vodi, što olakšava doziranje prave količine i čini ih sigurnima za upotrebu. Snažni dubinski čistač za ekstrakciju raspršivanjem s našim Puzzi čistačima raspršivača i strojevima za čišćenje tepiha pouzdano uklanja čak i tešku prljavštinu na bazi ulja, masti i minerala. Nema potrebe za ispiranjem, jer inovativna tehnologija iCapsol koja štedi vrijeme (i troškove) doslovce zaokružuje prljavštinu prilikom čišćenja tekstilnih podnih obloga, tako da se kristalizira dok se suši i zatim se jednostavno može usisati vakuumskom četkom bez potrebe za ispiranjem. CarpetPro Cleaner iCapsol, tableta RM 760 bez fosfata ima Woolsafe certifikat, što znači da je prikladan za podne obloge od sintetičkih i prirodnih vlakana.