Rugalmas szívótömlő (1 m) adapterrel elektromos szerszámok távozó levegő csonkjára való csatlakoztatáshoz, mint például a fűrész, csiszoló, fúrógép vagy elektromos gyalu. A keletkező szennyeződés ezzel közvetlenül elszívható és nem kerül a helyiség levegőjébe. Ideális megoldás tiszta barkácsoláshoz utólagos takarítás nélkül.