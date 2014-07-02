Elszívókészlet elektromos szerszámokhoz

Rugalmas szívótömlő (1 m) összekötővel, elektromos szerszám csatlakoztatásához a távozó levegő csonkon (pl.: fűrész, csiszoló, fúrógép, gyalu stb.) A tiszta, szennyeződésmentes barkácsolásért.

Rugalmas szívótömlő (1 m) adapterrel elektromos szerszámok távozó levegő csonkjára való csatlakoztatáshoz, mint például a fűrész, csiszoló, fúrógép vagy elektromos gyalu. A keletkező szennyeződés ezzel közvetlenül elszívható és nem kerül a helyiség levegőjébe. Ideális megoldás tiszta barkácsoláshoz utólagos takarítás nélkül.

Jellemzők és előnyök
Adapter elektromos szerszámokhoz
  • A szívótömlő és az elektromos szerszám távozó levegő csonkjának csatlakoztatásához
  • Por/ szennyeződés közvetlen elszívásához a használat alatt, anélkül hogy bármi a környezet levegőjébe kerülne.
A szívótömlő rugalmas felépítése
  • Nagyobb mozgásszabadság
  • Egyszerűen és praktikusan használható.
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Mennyiség (-rész) 2
Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1220 x 41 x 41
Alkalmazási területek
  • Műhely
  • Felújítás