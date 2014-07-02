Elszívókészlet elektromos szerszámokhoz
Rugalmas szívótömlő (1 m) összekötővel, elektromos szerszám csatlakoztatásához a távozó levegő csonkon (pl.: fűrész, csiszoló, fúrógép, gyalu stb.) A tiszta, szennyeződésmentes barkácsolásért.
Rugalmas szívótömlő (1 m) adapterrel elektromos szerszámok távozó levegő csonkjára való csatlakoztatáshoz, mint például a fűrész, csiszoló, fúrógép vagy elektromos gyalu. A keletkező szennyeződés ezzel közvetlenül elszívható és nem kerül a helyiség levegőjébe. Ideális megoldás tiszta barkácsoláshoz utólagos takarítás nélkül.
Jellemzők és előnyök
Adapter elektromos szerszámokhoz
- A szívótömlő és az elektromos szerszám távozó levegő csonkjának csatlakoztatásához
- Por/ szennyeződés közvetlen elszívásához a használat alatt, anélkül hogy bármi a környezet levegőjébe kerülne.
A szívótömlő rugalmas felépítése
- Nagyobb mozgásszabadság
- Egyszerűen és praktikusan használható.
Tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden nedves és száraz porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Mennyiség (-rész)
|2
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1220 x 41 x 41
Kompatibilis készülékek
- WD 4-18 S Dual
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 P V-25/8/35 Car
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Alkalmazási területek
- Műhely
- Felújítás