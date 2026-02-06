Szívócső hosszabbító 0,5m (WD)

Praktikus hosszabbítócső a nagyobb munkavégzési szögért. A szívócső hosszabbítója különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeknél való használatra, mint pl. magas mennyezetekhez. A szívócső 0,5 m hosszú és 35 mm széles.

Jellemzők és előnyök
Nehezen elérhető helyekhez, pl. magas mennyezetekhez, mély világítóaknákhoz, stb.
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Specifikációk

Műszaki adatok

Standard névleges átmérő (mm) 35
Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 480 x 40 x 40
Alkalmazási területek
  • Magas mennyezet
  • Világító kutak