Szívócső hosszabbító 0,5m (WD)
Praktikus hosszabbító szívócső nagy hatótávolsággal. A szívócső hosszabbítója különösen alkalmas a nehezen elérhető, pl. magas mennyezetek tisztításához.
Praktikus hosszabbítócső a nagyobb munkavégzési szögért. A szívócső hosszabbítója különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeknél való használatra, mint pl. magas mennyezetekhez. A szívócső 0,5 m hosszú és 35 mm széles.
Jellemzők és előnyök
Nehezen elérhető helyekhez, pl. magas mennyezetekhez, mély világítóaknákhoz, stb.
Alkalmas minden Kärcher háztartási száraz-nedves porszívóhoz
Specifikációk
Műszaki adatok
|Standard névleges átmérő (mm)
|35
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|480 x 40 x 40
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Magas mennyezet
- Világító kutak