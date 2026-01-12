Reguliuojamas laistymo antgalis
Mažas, patogus ir lengvai prijungiamas prie sodo žarnos: idealus antgalis nesudėtingoms laistymo užduotims.
Nedidelis laistymo antgalis puikiai tinka lengvam laistymui sode. Nuolat reguliuojant purškimą, vandens paskirstymas gali būti nustatomas kūgine ar taškine srove. Gėlės ir augalai bus lengvai palaistomi, o nuo sodo baldų nuvalomas purvas. Taigi antgalis idealiai tinka tiek laistymui, tiek valymui. Kai nenaudojamas, vandens srovė gali būti tiesiog išjungiama. Beje, Kärcher laistymo antgaliai tinka derinti su visomis esamomis sistemomis ir gali būti prijungti su sodo žarna be jokių problemų.
Savybės ir privalumai
Purškimo srovę galima keisti naudojant iš taškinės į kūginę
- Idealus laistymui ir valymui.
Savaime išsivalantis
- Optimali apsauga nuo šalčio poveikio.
Mažas ir kompaktiškas
- Lengva naudoti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Spalva
|Juoda
|Svoris (kg)
|0,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|0,1
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|131 x 36 x 36
Įranga
- Purškimo režimų skaičius: 2
- Savaiminio išbėgimo funkcija
- Purškimo būdas: kūginė srovė
- Purškimo modelis: taškinė srovė
