Комплект насадок для дома
Практичный комплект принадлежностей, включающий переключаемую насадку для сухой уборки пола и насадку для мягкой мебели. Подходит к любым хозяйственным и бытовым моющим пылесосам Kärcher.
Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели, снабженная 2 гребенками для сбора волос, позволяет бережно очищать обивку.
Особенности и преимущества
Переключаемая насадка для сухой уборки
- Эргономичный ножной переключатель позволяет быстро и легко адаптировать насадку для пола к разным видам напольных покрытий (например, коврам или ламинату / паркету).
- Выбор подходящего режима облегчают традиционные для пылесосов сухой уборки символы ковровых и твердых напольных покрытий.
С фиксатором для «парковки» (подходит только к пылесосам серии WD)
- Фиксатор может быть установлен на насадке для пола по желанию.
- Он позволяет на время перерыва в работе быстро закрепить насадку вместе с присоединенными шлангом и удлинительными трубками на корпусе пылесоса.
Насадка для мягкой мебели с 2 гребенками
- Для бережной и тщательной очистки мягкой мебели и других текстильных поверхностей.
Комплект принадлежностей для любых хозяйственных и бытовых моющих пылесосов Kärcher
Спецификации
Технические характеристики
|Количество (-элем.)
|3
|Стандартная номинальная ширина (мм)
|DN 35
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,4
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,509
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|260 x 65 x 257
Совместимая техника
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 (BYY)
- KWD 3 V-17/4/20/F
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-15/4/18
- WD 2 V-15/4/18/C
- WD 2-18
- WD 2-18 V Battery Set V -12/18 (YYY)
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium *INT
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 S V-15/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-19/4/20
- WD 3 V-15/4/20
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-15/6/20
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/4/20
- WD 3 V-19/6/20
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set V-17/20 (YYY)
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set V-17/20 (YSY)
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/4/35
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/4/35
- WD 4 V-20/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 P V-25/8/35
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 6 P V-25/8/22/T
Области применения
- Ковровое покрытие
- Ковры
- Твердые напольные покрытия
- Обивка
- Мягкая мебель
- Матрасы