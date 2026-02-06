Переключаемая насадка для сухой уборки и насадка для мягкой мебели, входящие в комплект принадлежностей для уборки в доме, прекрасно подходят для выполнения в нем самых разнообразных уборочных работ. Насадка для пола с ножным переключателем режимов пригодна для очистки как ковровых, так и твердых напольных покрытий. Практичная насадка для мягкой мебели, снабженная 2 гребенками для сбора волос, позволяет бережно очищать обивку.