Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л

Средство на основе кислоты для основательной очистки, используемое с поломойными машинами. Эффективно удаляет цементную пленку, известковый налет, ржавчину, накипь. Идеально подходит для очистки новых домов перед передачей их клиентам.

Спецификации

Технические характеристики

Размер упаковки (л) 10
Единица упаковки (шт.) 1
pH 0,7
Вес (кг) 10,87
Вес (с упаковкой) (кг) 11,281
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 230 x 188 x 307
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л
Средство для чистки полов RM 751 на основе кислоты, 10л
Совместимая техника
Области применения
  • Уборка по окончании строительства
  • Уборка полов
Принадлежности
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактные данные Керхер Центров

Онлайн магазин

Наши акции

Karcher know-how

 

СОБЛЮДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ И ЧЕСТНОСТЬ

Корпоративный кодекс Karcher

КОНТАКТЫ

Официальное представительство Alfred Kärcher SE & Co. KG в Молдове

Головной офис

ул. Албишоара, 78/5, MD-2005,
мун. Кишинев, Республика Молдова
Отдел Прямые продажи тел.: +373 (22) 806 306
Секретарь тeл.: +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Керхер Молдова