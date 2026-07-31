Skumkanon Advanced 1, 400 l/t - 600 l/t
Høykvalitets og robust koppskumlanse Advanced 1 med justering av sprøytevinkel og hoveddel laget av Ecobrass. Passer for Kärcher høytrykksspylere med en strømningshastighet på 400 til 600 l/t.
Utstyrt med en hoveddel laget av robust og slitesterk Ecobrass for høytrykksrengjøring med aggressive rengjøringsmidler: Vår koppskumlanse Advanced 1 imponerer med utstyr av høy kvalitet. Den har også en ergonomisk og stabil beholder for rengjøringsmidler med ekstra gripemulighet ved halsen og stor påfyllingsåpning. Sprøytevinkelen kan justeres fleksibelt, den nøyaktige doseringen av rengjøringsmiddelet realiseres i 3 trinn, nøyaktig etter behov. En integrert lukker forhindrer effektivt utilsiktet justering av doseringsenheten for rengjøringsmiddel. Kopskumlansen er egnet for Kärcher høytrykksvaskere uten servostyring og har en strømningshastighet på 400 til 600 l/t.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|400 - 600
|Dysestørrelse ( )
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
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