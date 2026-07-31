Skumkanon Basic 1, 350 l/t - 600 l/t
For høytrykksspylere med en gjennomstrømningshastighet på 350–600 l/t: ny, robust og svært høykvalitets Basic 1-kopps skumlanse med enestående skumkvalitet og halvparten så mye rengjøringsmiddel.
Når den brukes sammen med vår RM 838 VehiclePro skumrenser, vil den nyutviklede Basic 1-kopps skumlansen redusere rengjøringsmiddelforbruket med rundt 50 % i fremtiden. Den er designet for høytrykksspylere uten Servo Control-funksjon og med en strømningshastighet på 350 til 600 liter per time, og den imponerer med utmerket skumkvalitet, enkel håndtering og materialer av høy kvalitet, som messingbasen, som også sikrer lang levetid. Nøyaktig dosering kan reguleres i tre trinn ved hjelp av en integrert plate, som også effektivt forhindrer utilsiktet justering. Den robuste og ergonomiske rengjøringsmiddelbeholderen, som også er svært stabil på grunn av formen, har en stor påfyllingsåpning, en flerstartsgjenge slik at den kan skiftes raskt, og en ekstra gripemulighet på halsen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Gjennomstrømning (l/t)
|350 - 600
|Dysestørrelse ( )
|38
|Maks. trykk (bar)
|300
|Dosering (%)
|1 - 2 - 4
|Beholderkapasitet (l)
|1
|Temperatur (°C)
|maks. 60
|Tilslutningsgjenger
|EASY!Lock
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,8
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