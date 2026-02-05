Filtr kartridżowy KFI 3310
Filtr kartridżowy do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden Kärcher.
Filtr kartridżowy KFI 3310 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Filtr kartridżowy można łatwo wkładać i wyjmować poprzez jego obrócenie i nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów blokujących. Opracowany specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden – WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3.
Cechy i zalety
Filtr kartridżowy
- Odkurzacze uniwersalne bez konieczności wymiany filtra.
- Łatwe zakładanie i zdejmowanie filtra poprzez przekręcenie, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów blokujących.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|brązowy
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|122 x 122 x 115
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 1 W V-12/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 2 V-12/4/18
- KWD 2 V-19/4/18
- KWD 3 S V-15/4/20 Anniversary Line
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- SE 4001
- SE 4001 Plus
- SE 4001 Plus Limited Edition
- SE 4001 Special
Zastosowania
- Drobne zanieczyszczenia
- Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
- Płyny