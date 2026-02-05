Filtr kartridżowy KFI 3310

Filtr kartridżowy do odkurzania drobnych i grubych zanieczyszczeń oraz płynów bez konieczności wymiany filtra. Odpowiedni do odkurzaczy uniwersalnych Home & Garden Kärcher.

Filtr kartridżowy KFI 3310 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Filtr kartridżowy można łatwo wkładać i wyjmować poprzez jego obrócenie i nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów blokujących. Opracowany specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden – WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3.

Cechy i zalety
Filtr kartridżowy
  • Odkurzacze uniwersalne bez konieczności wymiany filtra.
  • Łatwe zakładanie i zdejmowanie filtra poprzez przekręcenie, bez konieczności stosowania dodatkowych elementów blokujących.
Pasuje do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2, MV 3
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor brązowy
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 122 x 122 x 115
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Drobne zanieczyszczenia
  • Odkurzanie garażu, warsztatu lub piwnicy
  • Płyny