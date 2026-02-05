Filtr kartridżowy KFI 3310 umożliwia odkurzanie na mokro i sucho bez konieczności zatrzymywania się w celu wymiany filtra. Filtr kartridżowy można łatwo wkładać i wyjmować poprzez jego obrócenie i nie ma konieczności stosowania dodatkowych elementów blokujących. Opracowany specjalnie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher Home & Garden – WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1–3, MV 2 i MV 3.