Lithium-ion batteri, 18V/2,5A

18 V/2,5 Ah Lithium-ion batteri med innovativ realtidsteknik, inkl. LCD display för att visa batterinivån. Kompatibel med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.

Kontrollera batteriets status direkt tack vare innovativ Real Time-teknik: den integrerade LCD-displayen visar hur lång batteritid som finns kvar, kvarvarande laddningstid och laddningsstatus beroende på vilken enhet du använder. Litiumjoncellerna garanterar konsekvent prestanda och motverkar självurladdning av batteriet samt minneseffekten (förlorad batterikapacitet till följd av frekvent delvis urladdning). Bekväma mjuka höljesdetaljer gör att batteriet inte glider på släta eller lutande ytor. Kärchers Lithium-batteri 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.

Egenskaper och fördelar
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A: Innovativ Real Time-teknik
Innovativ Real Time-teknik
Den integrerade LCD-displayen visar kvarstående batteritid, laddningstid och laddningsstatus hela tiden.
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A: Kärcher 18 V-batteriplattform
Kärcher 18 V-batteriplattform
För användning i samtliga apparater på Kärcher 18 V-plattformen. För användning med alla Kärchers enheter som använder sig av 18 V-batteriplattformen Batteri Power+.
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A: Kraftfulla litiumjonceller
Kraftfulla litiumjonceller
Litiumjonbatteriet garanterar konsekvent effekt och förhindrar självurladdning samt minneseffekten.
Automatiskt förvaringsläge
  • Förlänger cellernas livslängd.
IPX 5-klassad – skyddad mot vattenstrålar från alla riktningar
  • Tillförlitligt skydd under arbeten som använder vattenstrålar.
Effektiv temperaturreglering
  • Topprestanda tack vare effektiv värmebuffring och smart batterihantering.
Intelligent cellövervakning
  • Skyddar batteriet mot överbelastning, överhettning och djupurladdning.
Robust hölje
  • Kärchers batterihöljen är extremt stöttåliga.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
Batterityp Uppladdningsbart batteri
Spänning (V) 18
Kapacitet (Ah) 2,5
Energi (Wh) 45
Färg Svart
Vikt (kg) 0,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,6
Mått (L × B × H) (mm) 133 x 88 x 50
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A
Lithium-ion batteri, 18V/2,5A
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