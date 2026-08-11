Kontrollera batteriets status direkt tack vare innovativ Real Time-teknik: den integrerade LCD-displayen visar hur lång batteritid som finns kvar, kvarvarande laddningstid och laddningsstatus beroende på vilken enhet du använder. Litiumjoncellerna garanterar konsekvent prestanda och motverkar självurladdning av batteriet samt minneseffekten (förlorad batterikapacitet till följd av frekvent delvis urladdning). Bekväma mjuka höljesdetaljer gör att batteriet inte glider på släta eller lutande ytor. Kärchers Lithium-batteri 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteri är kompatibelt med alla enheter som använder sig av Kärchers 18 V Battery Power-batteriplattform.