SNABBLADDARE 18 V
Tack vare den integrerade väggkonsolen kan snabbladdaren fästas mycket enkelt vid väggen. Snabbladdaren laddar 18V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet till 80 % på bara 44 minuter. Den kan också användas för att ladda vilket annat 18V Lithium-ion batterie som helst från Kärchers 18V Battery Power-plattform.
Egenskaper och fördelar
SnabbladdareLaddar det utbytbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 44 minuter. Laddar det utbytbara 18 V/5,0 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 94 minuter.
Brett användningsområdeKompatibel med alla batterier på Kärchers 18-V batteriplattform
VäggfästeLätt att fästa vid väggen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|batteriladdningstid med snabbladdare
|
18 V/2.5 Ah Lithium-ion-batteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)
18 V/5.0 Ah Lithium-ion-batteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
|Uteffekt (A)
|2,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|184 x 133 x 88
Videos
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
- 18 V lampa
- AD 2 Batteridriven
- BP 2.000-18
- BR 30/1 C Bp
- BR 30/1 C Bp Pack 18/25
- BR 30/1 C Bp Pack 18/30
- Batteridriven förlängningsbar stångsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridriven gräs - och busktrimmer 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridriven grästrimmer 18-30 Ah. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridriven grästrimmer 18V (exklusive batteri och snabbladdare)
- Batteridriven lövblås 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridriven lövblås LBL 2 18V. Set inkl. batteri och laddare.
- Batteridriven motorsåg 18V (exkl. batteri och laddare).
- Batteridriven stånghäcksax 18V (exkl. batteri och laddare).
- HGE 18-50
- HGE 2-18
- HGE 2-18 Batterikit
- HGE 3-18
- HGE 3-18 Batterikit
- KHB 6 Set 18 V Mellantryckstvätt
- LBL 2 Batteridriven (exkl. batteri och laddare)
- LMO 2-18 (inkl. batteri och laddare)
- LMO 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- LMO 4-18 Dual (inkl. batteri och laddare)
- LMO 5-18 Dual (inkl. batteri och laddare)
- LTR 3-18 Dual (inkl. batteri och laddare)
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- PCL 3-18 (exkl. batteri och laddare)
- PCL 3-18 (inkl. batteri och laddare)
- PHG 2-18
- PSU 4-18
- SE 3-18 Compact (exkl. batteri & laddare)
- SE 3-18 Compact (inkl. batteri & laddare)
- SE 3-18 Compact Home (inkl. batteri och laddare)
- Startkit Batteri 18/25
- Startkit Batteri 18/50
- TLO 18-32
- TLO 2-18
- WD 1 Compact Set
- WD 2 Set 18 V
- WD 3 Set 18 V
- WD 4-18 S Dual Battery Set (inkl. batteri och laddare)
- WRE 18-55