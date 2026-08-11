SNABBLADDARE 18 V

Tack vare den integrerade väggkonsolen kan snabbladdaren fästas mycket enkelt vid väggen. Snabbladdaren laddar 18V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet till 80 % på bara 44 minuter. Den kan också användas för att ladda vilket annat 18V Lithium-ion batterie som helst från Kärchers 18V Battery Power-plattform.

Egenskaper och fördelar
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri: Snabbladdare
Snabbladdare
Laddar det utbytbara 18 V/2,5 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 44 minuter. Laddar det utbytbara 18 V/5,0 Ah Battery Power-batteriet från Kärcher till 80 % på 94 minuter.
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri: Brett användningsområde
Brett användningsområde
Kompatibel med alla batterier på Kärchers 18-V batteriplattform
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri: Väggfäste
Väggfäste
Lätt att fästa vid väggen.
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 18 V batteriplattform
batteriladdningstid med snabbladdare 18 V/2.5 Ah Lithium-ion-batteri:
44 min (80 %) / 83 min (100 %)

18 V/5.0 Ah Lithium-ion-batteri:
94 min (80 %) / 143 min (100 %)
Uteffekt (A) 2,5
Nätspänning (för batteriladdare) (V) 100 - 240
Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz) 50 - 60
Färg Svart
Vikt (kg) 0,6
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,8
Mått (L × B × H) (mm) 184 x 133 x 88
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri
Snabbladdare till 18V Litium-ion batteri
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