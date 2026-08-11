Tack vare den integrerade väggkonsolen kan snabbladdaren fästas mycket enkelt vid väggen. Snabbladdaren laddar 18V/2,5 Ah Lithium-ion batteriet till 80 % på bara 44 minuter. Den kan också användas för att ladda vilket annat 18V Lithium-ion batterie som helst från Kärchers 18V Battery Power-plattform.