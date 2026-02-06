Podaljšek sesalne cevi
3,5 m dolg podaljšek za sesalno cev je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike serije Home & Garden, poskrbi za še večji delovni radij in svobodo pri gibanju.
3,5 m dolg podaljšek sesalne cevi poveča delovni radij, omogoča večjo svobodo premikanja in olajša delo zlasti pri čiščenju stopnic ali čiščenju notranjosti avtomobila. Ta praktičen podaljšek sesalne cevi je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike za suho in mokro čiščenje iz programa Home & Garden.
Značilnosti in prednosti
Povečanje radija delovanja in izboljšanje svobode gibanja (npr. pri notranjem čiščenju avtomobila)
Specifikacije
Tehnični podatki
|Standardna nominalna širina (mm)
|35
|Barva
|Črna
|Teža (Kg)
|0,861
|Teža vključno z embalažo (Kg)
|1,146
|Mere (D × Š × V) (mm)
|3600 x 55 x 64
Področja uporabe
- Notranjost avtomobila
- Prenova
- Delavnica
- Prostor za prosti čas
- Klet
- Garaža
- Območja okoli doma in vrta
- Vhodi
- Stopnice