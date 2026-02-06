3,5 m dolg podaljšek sesalne cevi poveča delovni radij, omogoča večjo svobodo premikanja in olajša delo zlasti pri čiščenju stopnic ali čiščenju notranjosti avtomobila. Ta praktičen podaljšek sesalne cevi je primeren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike za suho in mokro čiščenje iz programa Home & Garden.