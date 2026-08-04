V povezavi z našim čistilom/penilo VehiclePro RM 838 vam bo novo razviti prišilnik s posodo za nanašanje čistila/pene Basic 1 zmanjšala porabo detergenta za približno 50 odstotkov v prihodnosti. Zasnovan je za visokotlačne čistilnike brez funkcije krmiljenja in z zmogljivostjo 350 do 600 litrov ur, kar zagotavlja odlično kakovost pene, enostavno rokovanje in visoko kakovostne materiale, kot je medenina za dolgo življenjsko dobo. Natančno odmerjanje se izvede v treh stopnjah preko integrirane odprtine, ki prav tako učinkovito preprečuje nenamerno prilagajanje. Stabilna, ergonomska in zaradi svoje oblike še posebej stabilna posoda za pralno sredstvo ima veliko odprtino za polnjenje, večstopenjski navoj za hitro menjavo in dodaten oprijem na vratu.