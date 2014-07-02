Čistič plastov, 5l

Na dôkladné čistenie záhradného nábytku, plastových okenných rámov, detských šmykľaviek a iných plastových povrchov. Obzvlášť šetrný k materiálu.

Špecifikácie

Technické údaje

Veľkosť balenia (l) 5
Jednotka balenia (Kus(y)) 1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 150 x 260
Vlastnosti
  • Silný, intenzívny a šetrí materiál
  • Čistí, ošetruje a chráni záhradný nábytok, záhradné náradie, plastové rámy okien a iné plastové povrchy
  • Na čistenie všetkých citlivých plastových povrchov, univerzálne Použiteľný
  • Efektívne rozpúšťa olej, mastnotu a minerálne znečistenia
  • Použiteľný manuálne
  • Čistiaci prostriedok pripravený na použitie - Ready-to-use (RTU)
  • Rýchle a efektívne čistenie v spojení s vysokotlakovým čističom Kärcher
  • Prispôsobené zariadeniam Kärcher so zaručenou materiálovou kompatibilitou
  • Vyrobené v Nemecku
Čistič plastov, 5l
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Plast
Príslušenstvo