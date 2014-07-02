Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065
Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.
Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Tryska má štyri rotačné trysky na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Trysky sú usporiadané tak, aby sa dýza a hadica mohli voľne pohybovať potrubím. S prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.
Špecifikácie
Technické údaje
|Priemer (mm)
|16
|Veľkosť trysky ( )
|65
|Závit
|R 1/8"
Kompatibilné stroje
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 10/21-4 St Gas
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 6/15 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 7/16 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 8/18-4 St
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 C
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4 CXA
- Horúcovodný vysokotlakový čistič HDS 9/17-4CX
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/15-4 Cage Food
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/19-4 St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/21-4M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 10/25-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 SXA Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 13/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 17/15-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/10 CXF
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 7/11-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4 St H steel
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 8/18-4St H
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/18-4 M ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 M Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 MX Plus Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S ST Classic
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 S/ S Plus
- Studenovodný vysokotlakový čistič HD 9/20-4 SXA Plus