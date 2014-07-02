Rotujúca tryska na čistenie potrubia 065

Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom a štyrmi rotačnými tryskami na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí.

Rotačná tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Tryska má štyri rotačné trysky na ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. Trysky sú usporiadané tak, aby sa dýza a hadica mohli voľne pohybovať potrubím. S prípojkou R 1/8 "na pripojenie k hadici na čistenie potrubí.

Špecifikácie

Technické údaje

Priemer (mm) 16
Veľkosť trysky ( ) 65
Závit R 1/8"
Kompatibilné stroje