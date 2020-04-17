Sada na čistenie interiéru auta pre WD
Špeciálna súprava príslušenstva pre viacúčelové vysávače WD umožňuje plynulé a dôkladné čistenie interiéru vozidla.
Vďaka rozsiahlej súprave príslušenstva, ktorá sa skladá z 1,5 metra predlžovacej hadice, mimoriadne dlhej štrbinovej dýzy, hubice do auta, sacej kefy s tvrdými štetinami, sacej kefy s mäkkými štetinami a handričky z mikrovlákna pre hladké povrchy a povrchy okien, je čistenie interiéru vozidla úplne jednoduché. Či už ide o priestor pre nohy, podlahovú rohož, autosedačky, palubnú dosku, stredovú konzolu, okno alebo batožinový priestor: s touto súpravou príslušenstva je celý interiér vozidla maximálne čistý. Dokonca sa dajú vyčistiť aj ťažko prístupné miesta, ako sú medzery a citlivé povrchy. Sada príslušenstva je vhodná pre všetky viacúčelové vysávače WD.
Vlastnosti a výhody
Bohatá súprava príslušenstva pre dôkladné a kompletné čistenie vnútorných priestorov áut
Vrátane 1,5 m predlžovacej hadice pre väčší rádius a väčšiu slobodu pohybu
Súprava príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (-časť)
|6
|Zloženie textilných vlákien
|80 % Polyester, 20 % Polyamid
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|560 x 230 x 130
Kompatibilné stroje
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V-12/18
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Premium Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3 Battery Set
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S V-17/20
- Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 V-17/20
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
- Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- Mokro suchý vysávač WD 3 S V-15/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Edition
- Mokro-suchý vysávač WD 1 Classic
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus S V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-12/4/18/C
- Mokro-suchý vysávač WD 2 Plus V-15/4/18
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P S V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 3 S V-17/6/20 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-15/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 P V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
- Mokro-suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P S V-25/6/22 Workshop
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 S V-30/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 5 V-25/5/22
- Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/8/35/T
- Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T
- Mokrosuchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 3 V-17/4/20
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/4/35
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/5/22
- Mokro suchý vysávač WD 4 S V-20/8/22 Car
- Mokro suchý vysávač WD 4 V-20/5/22
- Mokro suchý vysávač WD 4 V-20/8/22 Car
- Mokro-suchý vysávač WD 5 P V-25/5/22 Anniversary Edition
- Viacúčelovy vysávač WD 5 P Premium
Oblasti využitia
- Medzipriestory
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Bočné priehradky v aute
- Prístrojová doska
- Stredová konzola
- Batožinový priestor
- Autosedadlá
- Zadné sedadlo
- Priestor na nohy
- Autosklá