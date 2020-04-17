Sada na čistenie interiéru auta pre WD

Špeciálna súprava príslušenstva pre viacúčelové vysávače WD umožňuje plynulé a dôkladné čistenie interiéru vozidla.

Vďaka rozsiahlej súprave príslušenstva, ktorá sa skladá z 1,5 metra predlžovacej hadice, mimoriadne dlhej štrbinovej dýzy, hubice do auta, sacej kefy s tvrdými štetinami, sacej kefy s mäkkými štetinami a handričky z mikrovlákna pre hladké povrchy a povrchy okien, je čistenie interiéru vozidla úplne jednoduché. Či už ide o priestor pre nohy, podlahovú rohož, autosedačky, palubnú dosku, stredovú konzolu, okno alebo batožinový priestor: s touto súpravou príslušenstva je celý interiér vozidla maximálne čistý. Dokonca sa dajú vyčistiť aj ťažko prístupné miesta, ako sú medzery a citlivé povrchy. Sada príslušenstva je vhodná pre všetky viacúčelové vysávače WD.

Vlastnosti a výhody
Bohatá súprava príslušenstva pre dôkladné a kompletné čistenie vnútorných priestorov áut
Vrátane 1,5 m predlžovacej hadice pre väčší rádius a väčšiu slobodu pohybu
Súprava príslušenstva pre všetky mokrosuché vysávače Kärcher Home & Garden
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (-časť) 6
Zloženie textilných vlákien 80 % Polyester, 20 % Polyamid
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 560 x 230 x 130
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Medzipriestory
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Bočné priehradky v aute
  • Prístrojová doska
  • Stredová konzola
  • Batožinový priestor
  • Autosedadlá
  • Zadné sedadlo
  • Priestor na nohy
  • Autosklá