Обертова щітка для миття, включаючи змінну насадку Universal, оснащена важелем для швидкої і легкої зміни насадки без контакту з брудом, а також має прозору кришку для особливо вражаючого процесу очищення. Щітка рекомендується для ретельного очищення різних поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. При необхідності миючий засіб можна наносити через апарат високого тиску. Насадка WB 120 може похвалитися більшою потужністю, ніж попередні моделі - для ефективної і ретельного очищення. Обертова мийна щітка підходить для використання з усіма апаратами високого тиску Kärcher в класах від K 2 до K 7. Змінні насадки Car & Bike і Home & Garden, доступні окремо, розроблені спеціально для делікатних і стійких поверхонь і сумісні як з щіткою WB 120, так і з попередньою моделлю WB 100.