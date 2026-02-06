Обертова щітка WB 120
Обертова миюча щітка WB 120 зі змінною насадкою для очищення всіх гладких поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. Проста та швидка заміна завдяки вбудованому важелю.
Обертова щітка для миття, включаючи змінну насадку Universal, оснащена важелем для швидкої і легкої зміни насадки без контакту з брудом, а також має прозору кришку для особливо вражаючого процесу очищення. Щітка рекомендується для ретельного очищення різних поверхонь, таких як фарба, скло або пластик. При необхідності миючий засіб можна наносити через апарат високого тиску. Насадка WB 120 може похвалитися більшою потужністю, ніж попередні моделі - для ефективної і ретельного очищення. Обертова мийна щітка підходить для використання з усіма апаратами високого тиску Kärcher в класах від K 2 до K 7. Змінні насадки Car & Bike і Home & Garden, доступні окремо, розроблені спеціально для делікатних і стійких поверхонь і сумісні як з щіткою WB 120, так і з попередньою моделлю WB 100.
Особливості та переваги
Обертова головка щітки
- Делікатне очищення поверхонь
Швидка заміна щетинок завдяки важелю
- Проста та швидка заміна щітки без контакту з брудом.
Застосування миючого засобу через апарат
- Потужне і ефективне очищення
Прозорий корпус
- Досвід очищення завдяки прозорій поверхні.
Сумісний з адаптером садового шланга
- Більш швидке з'єднання всіх щіток Kärcher з садовим шлангом без використання апарату високого тиску.
Специфікації
Технічні характеристики
|Колір
|чорний
|Вага (кг)
|0,384
|Вага (з упаковкою) (кг)
|0,475
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|309 x 153 x 135
Відео
Сумісна техніка
Області застосування
- Мийка автомобілів
- Зимові сади
- Для очищення мотоциклів і скутерів
- Гаражні ворота
- Жалюзі/ролети
- Захисні сітки
- Підвіконня
- Балконні покриття
- Меблі для саду/тераси/балкона