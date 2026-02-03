Універсальний чистячий засіб RM 555, 5л
Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|5
|Одиниця упаковки (шт.)
|1
|Вага (кг)
|5,2
|Вага (з упаковкою) (кг)
|5,39
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|192 x 145 x 248
Властивості
- Рідкий універсальний засіб для чищення, що забезпечує виключно бережливе очищення
- Може використовуватися в ручному та механізованому режимі
- Ефективно розчиняє масла, жири та мінеральні забруднення
- Легко видаляє бруд з усіх водостійких поверхонь
- Не ушкоджує оброблювані матеріали
- pH нейтральний
- Готовий до використання засіб для чищення
- Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду
- Мийка автомобілів