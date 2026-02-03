Універсальний чистячий засіб RM 555, 5л

Засіб універсального призначення для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень. Для очищення садових меблів, автомобілів, фасадів та будь-яких водостійких поверхонь.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 5
Одиниця упаковки (шт.) 1
Вага (кг) 5,2
Вага (з упаковкою) (кг) 5,39
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 192 x 145 x 248
Властивості
  • Рідкий універсальний засіб для чищення, що забезпечує виключно бережливе очищення
  • Може використовуватися в ручному та механізованому режимі
  • Ефективно розчиняє масла, жири та мінеральні забруднення
  • Легко видаляє бруд з усіх водостійких поверхонь
  • Не ушкоджує оброблювані матеріали
  • pH нейтральний
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Швидка і ефективна очистка при використанні апаратів високого тиску Керхер.
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Зроблено в Німеччині
Універсальний чистячий засіб RM 555, 5л
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
  • Мийка автомобілів
