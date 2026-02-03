Универсальное чистящее средство RM 626, 1л

Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.