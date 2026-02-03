Универсальное чистящее средство RM 626, 1л
Мощный универсальный очиститель для использования с мойками высокого давления Kärcher. С новым активным средством для удаления грязи, которое легко удаляет масло, жир и стойкие минеральные загрязнения с помощью холодной воды. Для использования по всему дому и в саду, а также очистки транспортных средств.
Спецификации
Технические характеристики
|Размер упаковки (л)
|1
|Единица упаковки (шт.)
|6
|Вес (кг)
|1,007
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,157
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Свойства
- Активное чистящее средство для быстрой и эффективной очистки от масел, жиров, остатков, содержащих минералы, и загрязнений от выхлопных газов.
- Система Plug ’n’ Clean - это самый простой и удобный способ применения моющего средства при использовании аппарата высокого давления Kärcher
- Готовое к использованию чистящее средство
- Разработано специально для устройств Kärcher с гарантированной совместимостью материалов.
- Корпус бутылки изготовлен из 100% переработанного пластика.
- Сделано в Германии
Предупреждения и рекомендации по безопасности
Меры безопасности и предупреждения в соответствии с директивами ЕС.
- EUH 210 Паспорт безопасности доступен по запросу
