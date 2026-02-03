Універсальний засіб для чищення RM 626, 1л
Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.
Специфікації
Технічні характеристики
|Розмір упаковки (л)
|1
|Одиниця упаковки (шт.)
|6
|Вага (кг)
|1,007
|Вага (з упаковкою) (кг)
|1,157
|Розміри (Д×Ш×В) (мм)
|100 x 100 x 215
Властивості
- Активний засіб для швидкого та ефективного очищення від масел, жирів, залишків, що містять мінерали, та забруднень від вихлопних газів.
- Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
- Готовий до використання засіб для чищення
- Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
- Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
- Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
- EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Сумісна техніка
Області застосування
- Території навколо будинку та саду