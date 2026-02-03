Універсальний засіб для чищення RM 626, 1л

Сильнодіючий універсальний чистячий засіб для апаратів високого тиску Kärcher. Застосовується для видалення масляних, жирових та мінеральних забруднень.

Специфікації

Технічні характеристики

Розмір упаковки (л) 1
Одиниця упаковки (шт.) 6
Вага (кг) 1,007
Вага (з упаковкою) (кг) 1,157
Розміри (Д×Ш×В) (мм) 100 x 100 x 215
Властивості
  • Активний засіб для швидкого та ефективного очищення від масел, жирів, залишків, що містять мінерали, та забруднень від вихлопних газів.
  • Система Plug 'n' Clean - це найпростіший і найзручніший спосіб використання миючого засобу при застосуванні апарату високого тиску Kärcher
  • Готовий до використання засіб для чищення
  • Оптимально підібраний для техніки Керхер, із гарантією безпечної сумісності з усіма матеріалами.
  • Корпус пляшки виготовлений зі 100% переробленого пластику.
  • Зроблено в Німеччині
  • Зроблено в Німеччині
Попередження і рекомендації з безпеки
Заходи безпеки та попередження відповідно до директив ЄС.
  • EUH 210 Паспорт безпеки надається за запитом
Області застосування
  • Території навколо будинку та саду
