Baterie 18V / 2,5Ah

18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher 18 V.

Díky technologii Real Time lze na první pohled zobrazit stav baterie: integrovaný LCD displej zobrazuje zbývající provozní dobu, zbývající dobu nabíjení a stav nabití v závisloti na tom,které zařízení používáte.Lithium-iontové články zaručují konzistentní výkon a zabraňují samovýbíjení a paměťovému efektu (ztráta kapacity v důsledku častého částečného vybití). Pohodlné prvky z měkkého dotyku zabraňují sklouznutí na hladkých a nakoněných plochách. Vyměnitelná bateri Kärcher 18 V/2,5 Ah je vhodná pro použití ve všech zařízeních na bateriové platformě Kärcher 18 V.

Charakteristické znaky a výhody
Baterie 18V / 2,5Ah: Inovativní Real Time Technology
Inovativní Real Time Technology
Integrovaný LCD displej kdykoli zobrazí zbývající dobu chodu, zbývající dobu nabití a stav nabití.
Baterie 18V / 2,5Ah: 18 V akumulátorová platforma Kärcher
18 V akumulátorová platforma Kärcher
Pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy 18 V Kärcher Battery Power. Pro použití ve všech 18 V bateriových platformách Kärcher Battery Power +.
Baterie 18V / 2,5Ah: Výkonné lithium-iontové články
Výkonné lithium-iontové články
Lithium - iontová baterie garantuje konstantní výkon a zamezuje samovybíjení a memory efektu.
Automatický režim skladování
  • Prodlužuje životnost článků.
Chráněná proti stříkající vodě dle IPX 5
  • Bezpečná ochrana při používání se stříkající vodou.
Efektivní management teplot
  • Největší výkon díky efektivnímu ukládání tepla a inteligentní management baterie.
Inteligentní kontrola článků
  • Chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.
Robustní plášť
  • Obaly na baterie Kärcher jsou extrémně odolná proti nárazům.
Specifikace

Technické údaje

Platforma baterie 18 V Platforma baterie
Typ baterie Lithium-iontová baterie
Napětí (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Energie (Wh) 45
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 133 x 88 x 50
Baterie 18V / 2,5Ah
Baterie 18V / 2,5Ah
Baterie 18V / 2,5Ah

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí