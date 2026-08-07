Sten- og Facaderens 3-i-1, 1l

Kraftfuld sten- og facadesrenser med unik 3-i-1-formel for fremragende rengøringsydelse. Med aktiv snavsfjerner, beskyttelsesformel mod resoiling og vind- og vejrbeskyttelse. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på stenterrasser, vægge og facader rundt omkring i huset og haven.

Sten- og facaderens i Plug’n’Clean flaske til brug med Kärcher højtryksrensere. Opløser uden besvær olie, fedt, sod, støv, alger og aflejringer fra bilos. Fjerner og beskytter mod alger samt vind- og vejr. Kan bruges på sten og aluminium facader, stensætninger, terrasser og andre stenoverflader. Rengører, plejer og beskytter.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 1
Pakkeenheder (Stk.) 6
Vægt (kg) 1
Vægt inkl. emballage (kg) 1,2
Mål (L x B x H) (mm) 100 x 100 x 215
Produkt
  • Fjerner yderst effektivt gadesnavs og snavs fra f.eks bilos samt alger og svampe fra stenoverflader og facader
  • Vind- og vejrbeskyttelse til ideel pleje af sten
  • Kan også anvendes på aluminiumsoverflader
  • Hurtig og effektiv rengøring sammen med en Kärcher højtryksrenser
  • Plug'n'Clean systemet er den nemmeste og hurtigste måde at anvende rengøringsmidler på ved hjælp af en Kärcher højtryksrenser
  • Rengøringsmidlet er klar til brug
  • Meget velegnet til Kärcher-højtryksrensere med garanteret kompatibilitet.
  • Flasken er lavet af 100% genbrugsplast.
  • Fremstillet i Tyskland
Sten- og Facaderens 3-i-1, 1l
Sten- og Facaderens 3-i-1, 1l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
  • Terrasse
  • Facade
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier