Sten- og Facaderens 3-i-1, 1l

Kraftfuld sten- og facadesrenser med unik 3-i-1-formel for fremragende rengøringsydelse. Med aktiv snavsfjerner, beskyttelsesformel mod resoiling og vind- og vejrbeskyttelse. For fremragende rengøringsresultat, pleje og beskyttelse i ét trin. Kan bruges på stenterrasser, vægge og facader rundt omkring i huset og haven.