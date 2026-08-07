36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri

36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.

Hvorfor have mange, når én er nok: Det 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskiftelige batteri kan bruges i alle enheder på Kärchers 36 V batteriplatform. Dette sparer køb af flere batterier. Batteriet fungerer effektivt og med ensartet ydeevne med dets lithium-ion-celler. Selvafladning af batteri og kapacitetstab på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt) hører også fortiden til. Innovativ realtidsteknologi med integreret LCD-display viser den resterende driftstid, opladningsniveau og batterikapacitet på et øjeblik. Og takket være den gummibelagte overflade glider batteriet ikke, selv på glatte eller skrå overflader.

Funktioner og fordele
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: Innovativ Real Time Technology
Innovativ Real Time Technology
Det integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: 36 V Kärcher batteriplatform.
36 V Kärcher batteriplatform.
Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power platform enheder. Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri: Kraftfulde lithium-ionceller
Kraftfulde lithium-ionceller
Litium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
  • Forlænger levetiden af ​​cellerne
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
  • Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
  • Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
  • Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
  • Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer

Teknisk data

Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 36
Kapacitet (Ah) 5
Energi (Wh) 180
Farve sort
Vægt (kg) 1,5
Vægt inkl. emballage (kg) 1,7
Mål (L x B x H) (mm) 134 x 88 x 118
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
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