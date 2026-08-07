Hvorfor have mange, når én er nok: Det 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskiftelige batteri kan bruges i alle enheder på Kärchers 36 V batteriplatform. Dette sparer køb af flere batterier. Batteriet fungerer effektivt og med ensartet ydeevne med dets lithium-ion-celler. Selvafladning af batteri og kapacitetstab på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt) hører også fortiden til. Innovativ realtidsteknologi med integreret LCD-display viser den resterende driftstid, opladningsniveau og batterikapacitet på et øjeblik. Og takket være den gummibelagte overflade glider batteriet ikke, selv på glatte eller skrå overflader.