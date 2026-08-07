36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri
36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder.
Hvorfor have mange, når én er nok: Det 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskiftelige batteri kan bruges i alle enheder på Kärchers 36 V batteriplatform. Dette sparer køb af flere batterier. Batteriet fungerer effektivt og med ensartet ydeevne med dets lithium-ion-celler. Selvafladning af batteri og kapacitetstab på grund af hyppig delvis afladning (hukommelseseffekt) hører også fortiden til. Innovativ realtidsteknologi med integreret LCD-display viser den resterende driftstid, opladningsniveau og batterikapacitet på et øjeblik. Og takket være den gummibelagte overflade glider batteriet ikke, selv på glatte eller skrå overflader.
Funktioner og fordele
Innovativ Real Time TechnologyDet integrerede LCD-display viser til enhver tid den resterende driftstid, opladningstid og ladestatus.
36 V Kärcher batteriplatform.Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power platform enheder. Til brug i alle 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplatformenheder.
Kraftfulde lithium-ioncellerLitium-ionbatteriet sikrer konsistent strøm, samtidig med at man undgår selvudladning og hukommelseseffekt.
Automatisk opbevaringstilstand
- Forlænger levetiden af cellerne
IPX 5 klassificeret - beskyttet mod vandstråler fra alle retninger
- Pålidelig beskyttelse under job, hvor der rengøres med vand.
Effektiv temperaturstyring
- Høj ydeevne takket være effektiv varmebuffering og intelligent batteristyring.
Intelligent celleovervågning
- Beskytter batteriet mod overbelastning, overophedning og dyb udladning.
Robust hylster.
- Kärchers batterihus er ekstremt stødbestandige.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Energi (Wh)
|180
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|1,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|1,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|134 x 88 x 118