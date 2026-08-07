Vores nye Basic 3 skumlanse er udviklet til Kärcher højtryksrensere med Servo Control funktion og en vandgennemstrømning på 900 til 2500 liter i timen, og den imponerer med sine ekstraordinære egenskaber. For eksempel, når den bruges sammen med vores RM 838 VehiclePro skumrens, giver den mulighed for at bruge op til 50% mindre rengøringsmiddel, samtidig med at den sikrer en imponerende skumkvalitet. Det robuste base lavet af messing og brugen af andre materialer af høj kvalitet garanterer en lang levetid, og den smarte tre-trins doseringsmetode via en integreret plade forhindrer effektivt utilsigtet justering. Rengøringsmiddelbeholderen har også særlige funktioner: Den stabile og ergonomiske form tilbyder en ekstra håndteringsmulighed på halsen, en stor åbning gør det nemt at fylde, og et flertrådsgevind gør det hurtigt at udskifte.