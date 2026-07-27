Pihustuspudeli komplekt Extra
Pihustuspudeli komplekt Extra, kuhu kuulub mikrokiust pühkimislapp, millel on takjapaelast kinnitus, laiad ja kitsad puhastusotsakud, mustusekaabits ja 20 ml aknapuhastusvahendi kontsentraat.
Uue pihustuspudeli komplektiga Premium, mis sisaldab reguleeritava suurusega puhastuslapi hoidikut, saab kerge vaevaga puhastada nii laiad kui ka kitsad aknad. Takjapaelkinnituse abil saab mikrokiudlapid kiiresti otsaku külge kinnitada ja kiiresti ka vahetada. Mustusekaabitsaga saab lisaks eemaldada aknalt ka tõrksa mustuse.
Omadused ja tulu
Kitsad ja laiad puhastuslapid
- Suurte ja väikeste akende puhastamine
takjapaelkinnitus
- Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada.
Mustusekaabits
- Mustusekaabitsaga saab kiirelt eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Kogus (tk.)
|1
|Kiudkangas
|85% polüestrit; 15% polüamiidi
|Värvus
|Valge
|Kaal (kg)
|0,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|0,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|120 x 120 x 250
Kokkusobivad masinad
- WV 2 Plus N D500
- WV 2 Plus NP
- WV 2 Universal Black Edition+
- WV 2 Universal Care+
- WV 2 Universal Extra+ Black
- WV 2 Universal Home
- WV 2 Universal Multi
- WV 2 Universal Precision
- WV 3 Comfort Black Edition+
- WV 3 Comfort Care
- WV 3 Comfort Extended
- WV 3 Comfort Precision
- WV 3 Comfort Precision+ Black
- WV 4-4 Plus
Kasutusvaldkonnad
- Aknad ja klaaspinnad
- Siledad pinnad
- Peeglid
- Keraamilised plaadid
- Eemaldab ka tõrksa mustuse
Lisatarvikud
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