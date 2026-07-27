Pihustuspudeli komplekt Extra

Pihustuspudeli komplekt Extra, kuhu kuulub mikrokiust pühkimislapp, millel on takjapaelast kinnitus, laiad ja kitsad puhastusotsakud, mustusekaabits ja 20 ml aknapuhastusvahendi kontsentraat.

Uue pihustuspudeli komplektiga Premium, mis sisaldab reguleeritava suurusega puhastuslapi hoidikut, saab kerge vaevaga puhastada nii laiad kui ka kitsad aknad. Takjapaelkinnituse abil saab mikrokiudlapid kiiresti otsaku külge kinnitada ja kiiresti ka vahetada. Mustusekaabitsaga saab lisaks eemaldada aknalt ka tõrksa mustuse.

Omadused ja tulu
Kitsad ja laiad puhastuslapid
  • Suurte ja väikeste akende puhastamine
takjapaelkinnitus
  • Tänud takjapaelkinnitusele saab mikrokiudlappi väga lihtsalt pihustuspudeli otsa kinnitada ja vahetada.
Mustusekaabits
  • Mustusekaabitsaga saab kiirelt eemaldada ka kõige tõrksama mustuse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Kogus (tk.) 1
Kiudkangas 85% polüestrit; 15% polüamiidi
Värvus Valge
Kaal (kg) 0,2
Kaal, sh pakend (kg) 0,3
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 120 x 120 x 250
Kasutusvaldkonnad
  • Aknad ja klaaspinnad
  • Siledad pinnad
  • Peeglid
  • Keraamilised plaadid
  • Eemaldab ka tõrksa mustuse
Lisatarvikud
OTSI VARUOSI

Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.