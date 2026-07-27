Uue pihustuspudeli komplektiga Premium, mis sisaldab reguleeritava suurusega puhastuslapi hoidikut, saab kerge vaevaga puhastada nii laiad kui ka kitsad aknad. Takjapaelkinnituse abil saab mikrokiudlapid kiiresti otsaku külge kinnitada ja kiiresti ka vahetada. Mustusekaabitsaga saab lisaks eemaldada aknalt ka tõrksa mustuse.