Njegova svestranost i snaga čišćenja čine ga idealnim izborom za profesionalno čišćenje svih tekstilnih, elastičnih i tvrdih podnih obloga: Kärcher univerzalni čistač bez tenzida RM 770. Dovoljno snažan za uklanjanje prljavštine na bazi ulja, masti i minerala, dok njegova formulacija bez surfaktanata učinkovito smanjuje ponovnu prljavštinu na tekstilnim površinama i mikroporoznom kamenu i keramičkim pločicama. Sredstvo za čišćenje bez otapala i enzima može se koristiti za sve, od ekstrakcije raspršivanjem s našim Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivačem do primjene čišćenja sa mašinama za ribanje i strojevima za čišćenje tepiha, pa čak i ručnog održavanja. Njegova svojstva slabog pjenjenja osiguravaju posebno učinkovito korištenje volumena spremnika stroja. Izvođači građevinskih usluga također imaju koristi od posebno visoke razine sigurnosti korisnika, budući da je Universal Cleaner bez tenzida, RM 770, potpuno netoksičan.