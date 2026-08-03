Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l

Snažno univerz. sred. za čišć., ne sadrži tenzide, za sve tekstilne, elast. i tvrde podne obloge, kao i za stropove i zidove. Otapa najjače nečist. od ulja, masti i nikotina. Ponovno prljanje je znatno smanjeno, a intervali čišćenja se produljuju.

Njegova svestranost i snaga čišćenja čine ga idealnim izborom za profesionalno čišćenje svih tekstilnih, elastičnih i tvrdih podnih obloga: Kärcher univerzalni čistač bez tenzida RM 770. Dovoljno snažan za uklanjanje prljavštine na bazi ulja, masti i minerala, dok njegova formulacija bez surfaktanata učinkovito smanjuje ponovnu prljavštinu na tekstilnim površinama i mikroporoznom kamenu i keramičkim pločicama. Sredstvo za čišćenje bez otapala i enzima može se koristiti za sve, od ekstrakcije raspršivanjem s našim Puzzi strojevima za ekstrakciju raspršivačem do primjene čišćenja sa mašinama za ribanje i strojevima za čišćenje tepiha, pa čak i ručnog održavanja. Njegova svojstva slabog pjenjenja osiguravaju posebno učinkovito korištenje volumena spremnika stroja. Izvođači građevinskih usluga također imaju koristi od posebno visoke razine sigurnosti korisnika, budući da je Universal Cleaner bez tenzida, RM 770, potpuno netoksičan.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 1
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH vrijednost 9
Težina uklj. ambalažu (kg) 1,2
Svojstva
  • Snažno univerzalno sredstvo za čišćenje bez tenzida za međučišćenje
  • otapa onečišćenja od ulja, masnoća i minerala
  • Prikladno za sve tekstilne, elastične i tvrde podne obloge, stropove i zidove
  • Usporava proces ponovnog zaprljanja
  • ne sadrži tenzide, otapala ni enzime
  • formula s malo pjene
  • neagresivan prema materijalu
  • ne sadrži NTA
Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l
Univerzalno sredstvo za čišćenje, bez tenzida RM 770, 1l
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
  • EUH 210 Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev.
Područja primjene
  • Priprema vozila
  • Tekstilne površine
  • Čišćenje površina
  • Čišćenje poda
Pribor
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